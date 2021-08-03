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Из-за пьяной семейной ссоры в ДТП пострадал 13-летний свердловчанин

3 августа 2021, 10:26
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В результате дорожной аварии под Кировградом травмы головы получил 13-летний ребенок и его мать. Их автомобиль съехал в кювет и перевернулся, когда взрослые затеяли ссору прямо во время движения по дороге.

Дорожная авария с участием автомобиля KIA Rio произошла около 22.00 в понедельник 2 августа на дороге между Кировградом и поселком Левиха. По предварительным данным, машина съехала в кювет и перевернулась из-за конфликта между супругами, сообщает «КП-Екатеринбург».

Женщина создала помеху для водителя, дернув руль в правую сторону. Такие действия привели к тому, что водитель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на камень и опрокидыванием, рассказали подробности в УГИБДД по Свердловской области.

13-летний подросток, ехавший на заднем пассажирском сиденье, а также его мать были госпитализированы в больницу, оба — с сотрясением головного мозга. Как установили инспекторы, женщина-пассажир находилась в состоянии алкогольного опьянения, а сам водитель был трезв.

Напомним, 2 августа бензовоз вылетел в кювет и перевернулся на Серовском тракте. Из цистерны вылилось дизельное топливо, на месте работали сотрудники Росприроднадзора.

Бензовоз вылетел в кювет и перевернулся на Серовском траркте
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