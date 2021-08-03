Из-за пьяной семейной ссоры в ДТП пострадал 13-летний свердловчанин

Женщина создала помеху для водителя, дернув руль в правую сторону. Такие действия привели к тому, что водитель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на камень и опрокидыванием, рассказали подробности в УГИБДД по Свердловской области.