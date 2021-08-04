Женщина-водитель уснула за рулем и вылетела с трассы под Нижним Тагилом

На дороге в сторону горы Белой под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием женщины-водителя, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». По сообщениям подписчиков группы, женщина с мужем и ребенком ехала после суток и уснула за рулем. Автомобиль занесло и вынесло в кювет, где перевернувшись, машина загорелась.
До возгорания семья успела покинуть транспортное средство. В результате ДТП женщина получила ожог на ноге, а ребенок сломал палец.
Напомним, утром 31 июля на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля марки «ВАЗ-2114» и Mitsubishi ASX. В результате столкновения автомобиль «ВАЗ-2114» перевернулся на проезжей части.