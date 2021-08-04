Женщина-водитель уснула за рулем и вылетела с трассы под Нижним Тагилом

На дороге в сторону горы Белой под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием женщины-водителя, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». По сообщениям подписчиков группы, женщина с мужем и ребенком ехала после суток и уснула за рулем. Автомобиль занесло и вынесло в кювет, где перевернувшись, машина загорелась.