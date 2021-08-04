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Женщина-водитель уснула за рулем и вылетела с трассы под Нижним Тагилом

4 августа 2021, 17:16
Фото: 1МI
Сегодня 4 августа около четырех часов дня произошло ДТП под Нижним Тагилом. Женщина-водитель уснула за рулем автомобиля и допустила выезд с трассы. Автомобиль перевернулся и загорелся. Погибших нет.

На дороге в сторону горы Белой под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием женщины-водителя, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». По сообщениям подписчиков группы, женщина с мужем и ребенком ехала после суток и уснула за рулем. Автомобиль занесло и вынесло в кювет, где перевернувшись, машина загорелась.

До возгорания семья успела покинуть транспортное средство. В результате ДТП женщина получила ожог на ноге, а ребенок сломал палец.

Напомним, утром 31 июля на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля марки «ВАЗ-2114» и Mitsubishi ASX. В результате столкновения автомобиль «ВАЗ-2114» перевернулся на проезжей части.

«ВАЗ-2114» перевернулся в ДТП на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле
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