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Гибель 9-летнего ребенка в результате ДТП в Белореченском проверит прокуратура

5 августа 2021, 05:28
Фото: 1МI
Белоярская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела в связи с гибелью 9-летнего мальчика в ДТП, которое случилось в посёлке Белореченский вечером 4 августа 2021 года.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии опьянения», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Водителя задержали, сейчас в отношении него готовятся материалы в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, на улице Уральская на нерегулируемом пешеходном переходе пьяный водитель автомобиля ВАЗ-21053 совершил наезд на двух пешеходов — мужчину и его сына. В результате аварии погиб 9-летний мальчик.

По результатам освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения водителя, в связи с чем его отстранили от вождения транспорта.

9-летнего ребёнка насмерть сбил пьяный водитель в посёлке Белореченский
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#Прокуратура#Поселок#Ребенок#Свердловская область#ДТП#Происшествия
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