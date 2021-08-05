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Пассажирка автомобиля Honda пострадала в ДТП в районе Кольцово

5 августа 2021, 07:05
Фото: 1МI
Женщина-пассажир, ехавшая в Honda CR-V, пострадала в результате столкновения автомобиля с Range Rover. ДТП произошло в частном секторе на улице Реактивной в районе Кольцово утром 5 августа 2021 года.

По предварительным данным, 61-летний водитель Range Rover двигался из Каркасного переулка на улицу Реактивную и не уступил дорогу автомобилю Honda CR-V, в результате чего произошло столкновение, пишет Е1.

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что из-за аварии пассажирка Honda сломала плечо. Женщину увезли в больницу.

Напомним, 4 августа 2021 года в Екатеринбурге водитель сбил 10-летнего ребёнка и, узнав, что помощь пострадавшему не нужна, уехал с места аварии. Мальчика, получившего ссадины и ушибы, осмотрели в больнице врачи и отпустили домой.

Сел в машину и уехал: 10-летнего мальчика сбил водитель в Екатеринбурге
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#Автомобиль#Свердловская область#ДТП#Кольцово#Происшествия
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