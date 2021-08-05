Пассажирка автомобиля Honda пострадала в ДТП в районе Кольцово

Напомним, 4 августа 2021 года в Екатеринбурге водитель сбил 10-летнего ребёнка и, узнав, что помощь пострадавшему не нужна, уехал с места аварии. Мальчика, получившего ссадины и ушибы, осмотрели в больнице врачи и отпустили домой.