На дистант отправят непривитых от COVID-19 студентов вузов

Высшим учебным заведениям имеет смысл отправить на онлайн-формат обучения студентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или имеют на руках медицинский отвод, рекомендует Минобрнауки.
Кроме того, вузам посоветовали проводить экзамены отдельно для тех, кто вакцинировался и для тех, кто не вакцинировался, пишет Ура.ру.
Также в Минобрнауки полагают, что в университетах и институтах необходимо прививать студентов на свои средства.
Напомним, в июле 2021 года в УрГЭУ появилось письмо о том, что студенты, не прошедшие вакцинацию, с 1 сентября 2021 года не будут допущены к занятиям.