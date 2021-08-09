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Подозреваемого в угоне грузовика нашли и задержали в Сухом Логу

9 августа 2021, 08:02
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
Пытавшегося угнать автомобиль «ГАЗ-53» задержали сотрудники Росгвардии в Сухом Логу Свердловской области в минувшие выходные.

Сообщение о неизвестном мужчине, который пытается похитить грузовик на улице Юбилейная в Сухом Логу поступило от оперативного дежурного полиции. На место выезжал наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили двигавшийся по тротуару грузовик. Они остановили его для выяснения обстоятельств. За рулем транспортного средства находился молодой человек с внешними признаками опьянения, рассказали подробности в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

За рулем грузовика оказался ранее судимый за кражу житель деревни Заимка. Владелец «ГАЗа» написал заявление в полицию по факту угона грузовика. Проводится проверка.

Напомним, подозреваемые в угоне ВАЗ-2106 на улице Полярная в Нижнем Тагиле в ночь на 27 июля разыскиваются полицией. Компания молодых людей, похитившая отечественную легковушку синего цвета, попала на камеру видеонаблюдения.

Угнавшие автомобиль мужчины в Нижнем Тагиле попали на видео
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#Угон#Свердловская область#Сухой лог#Грузовик#Росгвардия#Общество#Происшествия
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