Подозреваемого в угоне грузовика нашли и задержали в Сухом Логу

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили двигавшийся по тротуару грузовик. Они остановили его для выяснения обстоятельств. За рулем транспортного средства находился молодой человек с внешними признаками опьянения, рассказали подробности в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.