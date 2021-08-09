Представитель УГМК выкупил за 113,9 млн рублей недостроенный ТЦ в Екатеринбурге

Posted 9 августа 2021, 11:50
Published 9 августа 2021, 11:50
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
За это здание «Строймонтаж» предложил на аукционе 113,9 миллиона рублей, пишет 66.ру.
Аукцион проходил исходя из постановления арбитражного суда о конфискации постройки у организации «Инвестлайн». В 2016 году власти Екатеринбурга составили договор о том, что торговый центр будет построен к августу 2019 года.
Однако в итоге обязательства со стороны исполнителя были не выполнены. Выстроен лишь каркас из бетона, готово здание меньше, чем наполовину.
Напомним, Дмитрий Шутый также является учредителем и замначальника управления по работе с непрофильными активами УГМК, владельцы которой входят в топ-100 самых богатых людей Свердловской области.