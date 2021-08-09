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Posted 9 августа 2021, 11:50

Published 9 августа 2021, 11:50

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Представитель УГМК выкупил за 113,9 млн рублей недостроенный ТЦ в Екатеринбурге

9 августа 2021, 11:50
Недостроенный торговый центр высотой в 3 этажа и площадью 14 тысяч квадратных метров в Екатеринбурге около парка Маяковского был продан компании «Строймонтаж», главой которой является гендиректор ООО «Специализированный застройщик «Диккит» Дмитрий Шутый.

За это здание «Строймонтаж» предложил на аукционе 113,9 миллиона рублей, пишет 66.ру.

Аукцион проходил исходя из постановления арбитражного суда о конфискации постройки у организации «Инвестлайн». В 2016 году власти Екатеринбурга составили договор о том, что торговый центр будет построен к августу 2019 года.

Однако в итоге обязательства со стороны исполнителя были не выполнены. Выстроен лишь каркас из бетона, готово здание меньше, чем наполовину.

Напомним, Дмитрий Шутый также является учредителем и замначальника управления по работе с непрофильными активами УГМК, владельцы которой входят в топ-100 самых богатых людей Свердловской области.

Топ-100 богатых людей в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Аукцион#Стройка#ТЦ#Екатеринбург
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