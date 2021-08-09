Превышений ПДК веществ-загрязнителей не обнаружено: замеры воздуха в Тагиле 9 августа

9 августа в понедельник по результатам 2-минутных замеров на трамвайной остановке перед железнодорожным вокзалом в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,8 мг/м3. Об итогах длительных замеров читайте в материале TagilCity.ru.

В прямом эфире мы произвели короткие замеры воздуха. В первой половине замеров диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода уровень диоксида азота варьировался от 0,1 до 0,3 мг/м3. Далее цифры стали расти и достигли отметки в 0,8 мг/м3. Вне эфира журналист редакции TagilCity.ru осуществил 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей при температуре воздуха +19 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду в 9:19. Их результаты остались по нолям на дисплее газоанализатора «Геолан-1П». Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Синильная кислота в воздухе и причины выбросов ЕВРАЗ НТМК. Эко-итоги в Нижнем Тагиле Узнать подробнее Материалы по теме Превышений ПДК не было: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 8 августа