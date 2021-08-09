Превышений ПДК веществ-загрязнителей не обнаружено: замеры воздуха в Тагиле 9 августа

В прямом эфире мы произвели короткие замеры воздуха. В первой половине замеров диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода уровень диоксида азота варьировался от 0,1 до 0,3 мг/м3. Далее цифры стали расти и достигли отметки в 0,8 мг/м3.
Вне эфира журналист редакции TagilCity.ru осуществил 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей при температуре воздуха +19 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду в 9:19. Их результаты остались по нолям на дисплее газоанализатора «Геолан-1П».
Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.