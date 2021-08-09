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Промышленники, айтишники и владельцы ТС. Кто вошел в топ-100 богатых свердловчан

9 августа 2021, 10:15
Фото: 1MI
TagilCity.ru составило собственную версию рейтинга самых богатых людей в Свердловской области. В него вошли 100 бизнесменов, ранжирование которых проходило в соответствии с величиной их активов.

В число первых 15-ти самых богатых людей из всей сотни ожидаемо вошли бизнесмены, считающиеся уральскими промышленными олигархами — владелец контрольных пакетов акций ТМК и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский (1 место) и акционер УГМК Андрей Козицин (2 место). Оба из года в год попадают в первую сотню богатейших людей России по версии Forbes.

В рядах миллиардеров оказались и те, чей бизнес имеет отношение к торговле: основатель и владелец торговой сети «Сима-ленд» Андрей Симановский (13 место), основатель ТС «Монетка» Александр Жеребцов (4 место), совладелец аптечной сети «Живика» Александр Востротин (12 место), владелец сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак (11 место). В список также вошел тюменский бизнесмен, владелец девелоперской компании «Брусника» Алексей Круковский (3 место), который сейчас проживает в Екатеринбурге.

Высокие доходы оказались и у представителей IT-отрасли в Свердловской области. В первую десятку богатейших попал основатель и владелец телекоммуникационного холдинга «Наг» Павел Нагибин (5 место).

На девятое место рейтинга попал депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский, который владеет компанией BROZEX, производящей отделочные материалы.

Остальные, вошедшие в топ-15, люди в регионе менее заметные и непубличные. Это владелец ООО «Меркон» Алексей Кадников (6 место), генеральный директор компании «Ураллизинг» Андрей Истомин (7 место), совладелец «Ника-Петротэк» Алексей Балашов (8 место), владелец компании «Континенталь» Игорь Голубев (10 место), учредитель артели старателей «Нейва» Сергей Лавров (14 место), генеральный директор ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» Юрий Козлов (15 место).

И все же деятельность большей части персон (почти 50%) из топ-100 богатейших связана с промышленным производством или торговлей металлами, что, собственно, ожидаемо в уральском регионе.

Топ-100 богатых людей в Свердловской области
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Несмотря на то, что доходы свердловских бизнесменов из первой десятки рейтинга исчисляются миллиардами, в совокупности их чистые активы составляют лишь 20% (55 млрд рублей) от суммы активов остальных участников топа (268 млрд рублей).

Общая же сумма чистых активов всей сотни богатых — 324 млрд рублей, что равняется почти 20-ти годовым бюджетам Нижнего Тагила (16,3 млрд рублей на 2021 год).

Напомним, В топ-100 богатейших людей Свердловской области, который составило TagilCity.ru, попали лишь два предпринимателя из Нижнего Тагила — Евгений Устюжанинов и Павел Пархоменко.

Только два тагильских бизнесмена попали в топ богатых Свердловской области
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