Промышленники, айтишники и владельцы ТС. Кто вошел в топ-100 богатых свердловчан

В число первых 15-ти самых богатых людей из всей сотни ожидаемо вошли бизнесмены, считающиеся уральскими промышленными олигархами — владелец контрольных пакетов акций ТМК и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский (1 место) и акционер УГМК Андрей Козицин (2 место). Оба из года в год попадают в первую сотню богатейших людей России по версии Forbes.