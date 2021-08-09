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Студент из Нижнего Тагила получил три года за ложное минирование колледжа

9 августа 2021, 17:21
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
19-летнего студента, который «заминировал» Демидовский колледж, суд приговорил к трём годам лишения свободы условно. ЧП произошло утром 19 марта 2021 года.

Когда сотрудники ФСБ и полицейские вышли на шутника, тот признался, что «на слабо», не думая о последствиях, позвонил на вахту колледжа и заявил о заложенной бомбе.

Из учебного заведения были эвакуированы порядка 300 учащихся и 15 сотрудников, в том числе и сам злоумышленник.

Молодой человек вместе со всеми вышел из учреждения, некоторое время находился на улице, наблюдая за происходящим, а затем ушел домой, — рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Было установлено, что студент родом из деревни в Пермском крае, а в Тагил приехал учиться.

Напомним, что лжеминера, который в марте текущего года решил «на слабо» заминировать свой колледж, оперативники задержали у торгового центра на улице Фрунзе и доставили в отдел полиции для дачи объяснений.

Вычислен «заминировавший» тагильский Демидовскиий колледж студент
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