Студент из Нижнего Тагила получил три года за ложное минирование колледжа

Когда сотрудники ФСБ и полицейские вышли на шутника, тот признался, что «на слабо», не думая о последствиях, позвонил на вахту колледжа и заявил о заложенной бомбе.
Из учебного заведения были эвакуированы порядка 300 учащихся и 15 сотрудников, в том числе и сам злоумышленник.
Молодой человек вместе со всеми вышел из учреждения, некоторое время находился на улице, наблюдая за происходящим, а затем ушел домой, — рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Было установлено, что студент родом из деревни в Пермском крае, а в Тагил приехал учиться.
Напомним, что лжеминера, который в марте текущего года решил «на слабо» заминировать свой колледж, оперативники задержали у торгового центра на улице Фрунзе и доставили в отдел полиции для дачи объяснений.