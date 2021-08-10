Прямые рейсы Екатеринбург — Венгрия откроют «Уральские авиалинии» в начале сентября

Напомним, в июле 2021 года «Уральские авиалинии» открыли рейсы в Болгарию, которые также летают каждое воскресенье. В Болгарию можно улететь тем, у кого есть в наличии действующий сертификат вакцинации от коронавируса, документ о перенесённом заболевании или ПЦР-тест.