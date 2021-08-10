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Рабочего раздавило станком на заводе в Нижнем Тагиле

10 августа 2021, 10:36
Фото: 1МI
46-летний инженер погиб на «Котельно-радиаторном заводе» в Нижнем Тагиле, когда осматривал станок. Он неожиданно включился и раздавил мужчину.

Станок-манипулятор был неисправен и не обесточен. Он сам включился, когда инженер осматривал его, сообщил источник «КП-Екатеринбург».

Происшествие случилось вечером в понедельник 9 августа 2021 года на «Нижнетагильском котельно-радиаторном заводе». Он находится на Восточном шоссе, 22.

Полиция провела проверку по данному инциденту, материалы переданы в Следственный комитет.

Напомним, днем 18 июля 2021 года рабочий погиб от удара штангой от буровой установки. Это случилось на карьере под Ивделем, который принадлежит группе компаний «Полиметалл». Соблюдение техники безопасности на производстве проверяет прокуратура.

Из-за удара штангой от буровой установки погиб рабочий под Ивделем
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