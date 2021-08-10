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Свердловчанку лишили водительских прав из-за несуществующего психического заболевания

10 августа 2021, 15:07
Фото: 1МI
Жительница Екатеринбурга узнала, что её лишили водительских прав из-за психологического расстройства, которого у неё нет.

Было установлено, что в больнице, где прописана девушка, проходила прокурорская проверка, которая выявила несколько человек, которые находятся под наблюдением врача-психиатра. После этого их лишили водительских прав по решению суда.

Свердловчанка сообщила, что действительно обращалась к врачу в 2017 году после расставания с мужчиной. О том, что её поставили на учёт, женщина не знала.

В суде екатеринбурженка выяснила, что её поставили на учёт через 10 месяцев после обращения в больницу.

Суд признал, что постановка на учёт была незаконной, но отказал в удовлетворении требований - поскольку шло разбирательство. В медицинских документах значится, что диагноз не подтверждался и девушку не уведомили о том, что поставили не учёт.

Судебная коллегия определила отменить решение суда первой инстанции и признать незаконными действия больницы по постановке Марии на диспансерный учет, пишет Е1.

Напомним, 46-летний водитель Volkswagen Polo сбил 10-летнего мальчика в Екатеринбурге на улице Викулова и скрылся с места ДТП. Происшествие случилось вечером 4 августа 2021 года.

Сел в машину и уехал: 10-летнего мальчика сбил водитель в Екатеринбурге
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#Суд#Екатеринбург#Больница#Водительские права#Новости УрФО#Здоровье
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