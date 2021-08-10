Темпы расселения из аварийного жилья ускорятся в Свердловской области

О дополнительном финансировании сообщил председатель набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, прибывший в Екатеринбург на совещание. Он отметил, что эти средства ускорят реализацию программы. Расселение может завершиться досрочно — до конца 2023 года.