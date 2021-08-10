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Темпы расселения из аварийного жилья ускорятся в Свердловской области

10 августа 2021, 11:34
Фото: 1МI
На расселение свердловчан из аварийного жилья дополнительно выделит 8 миллиардов рублей Фонд содействия реформированию ЖКХ.

О дополнительном финансировании сообщил председатель набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, прибывший в Екатеринбург на совещание. Он отметил, что эти средства ускорят реализацию программы. Расселение может завершиться досрочно — до конца 2023 года.

Ранее расселить свердловчан из аварийного жилья планировалось до конца 2024 года.

Фонд хоть сейчас готов выделить дополнительно 8 миллиардов рублей, цитирует бывшего премьер-министра России Ура.ру.

Напомним, в конце июля Евгений Куйвашев сообщал, что в Свердловской области в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 2,7 миллиона квадратных метров жилья.

Почти 1,2 млн квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в 2021 году на Урале
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#Расселение#Свердловская область#Общество#Финансирование#Аварийное жилье#Новости УрФО
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