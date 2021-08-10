Темпы расселения из аварийного жилья ускорятся в Свердловской области

О дополнительном финансировании сообщил председатель набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, прибывший в Екатеринбург на совещание. Он отметил, что эти средства ускорят реализацию программы. Расселение может завершиться досрочно — до конца 2023 года.
Ранее расселить свердловчан из аварийного жилья планировалось до конца 2024 года.
Фонд хоть сейчас готов выделить дополнительно 8 миллиардов рублей, цитирует бывшего премьер-министра России Ура.ру.
Напомним, в конце июля Евгений Куйвашев сообщал, что в Свердловской области в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 2,7 миллиона квадратных метров жилья.