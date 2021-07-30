tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2021, 17:44

Published 30 июля 2021, 17:44

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Почти 1,2 млн квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в 2021 году на Урале

Почти 1,2 млн квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в 2021 году на Урале

30 июля 2021, 17:44
Фото: 1MI.
Заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию провел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. На нем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

На заседание вице-премьер высказался о высоких темпах развития Среднего Урала и заявил о необходимость повысить показатели нацпроекта БКАД. На его реализацию в 2021 году из бюджета Свердловской области было выделено более 4 миллиардов рублей. Также на территории региона планируется провести ремонт 120 километров дорог на 100 объектах.

Евгений Куйвашев рассказал заместителю председателя Правительства РФ о том, что за первое полугодие 2021 года было введен в строй 1,9 миллиона квадратных метров жилья. В общей сложности по итогам текущего года планируется ввести в эксплуатацию 2,7 миллиона квадратных метров, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Также за минувшие два года на территории региона из аварийного жилья были переселены свыше 5 тысяч человек. Планируется, что в общей сложности площадь расселенного жилья должна превысит 97 тысяч квадратных метров.

Напомним, в июне стало известно, что 16 миллионов рублей будут инвестированы в строительство 10 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Горноуральском городском округе.

16 млн будут вложены в строительство квартир для детей-сирот в Горноуральском ГО
Узнать подробнее
Материалы по теме
16 млн будут вложены в строительство квартир для детей-сирот в Горноуральском ГО60 человек переедут из аварийного жилья в новые квартиры в Нижнем Тагиле
#Общество#Свердловская область#Жилье#Евгений Куйвашев#Эксплуатация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика