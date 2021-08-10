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Вещества-загрязнители не зафиксированы: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 10 августа

10 августа 2021, 09:19
Фото: TagilCity.ru
До 2,2 мг/м3 поднимались показатели диоксида азота при 2-минутных замерах воздуха в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле во вторник 10 августа. О результатах длительных замеров читайте в материале TagilCity.ru.

В прямой трансляции корреспондент TagilCity.ru осуществил короткие замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, уровень диоксида азота был 2,2 мг/м3. Далее мы произвели 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей при температуре воздуха +19 градусов и северном ветре со скоростью три метра в секунду в 10:19. Их результаты остались по нолям.

Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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#Экология#Вокзал#Замеры#Железнодорожный вокзал#Загрязнения#Воздух#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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