Вещества-загрязнители не зафиксированы: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 10 августа

В прямой трансляции корреспондент TagilCity.ru осуществил короткие замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, уровень диоксида азота был 2,2 мг/м3. Далее мы произвели 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей при температуре воздуха +19 градусов и северном ветре со скоростью три метра в секунду в 10:19. Их результаты остались по нолям.