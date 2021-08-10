Водитель отечественной легковушки погиб под Нижним Тагилом

Смертельная авария случилась около 23.30 в понедельник 9 августа на 28 километре трассы «Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск».
По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21102», мужчина 1988 года рождения допустил съезд с дороги и наезд на препятствие — электроопору. В результате легковушка перевернулась.
От полученных травм мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Водитель, как выяснили стражи правопорядка, имел 7-летний стаж вождения и несколько раз привлекался к ответственности. В том числе за нарушение скоростного режима и непристегнутый ремень безопасности.
В момент аварии он также был не пристегнут, подчеркнули в городской Госавтоинспекции.
Был ли водитель трезв — станет ясно после заключения судмедэксперта.
По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, вечером 9 августа водитель отечественного авто погиб в дорожной аварии под Каменск-Уральским. 10-летний ребенок, который ехал на переднем пассажирском сидении, находится в реанимации.