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Водитель легковушки погиб в ДТП под Каменск-Уральским

10 августа 2021, 03:32
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В дорожной аварии с участием отечественного авто и иномарки под Каменск-Уральским погиб водитель. Его пассажир — 10-летний мальчик — находится в реанимации.

ДТП на 91 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган с участием «ВАЗ-21099» и Audi Q5 произошло около 19.00 в понедельник 9 августа. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и МЧС. Спасателям пришлось доставать пострадавших из искореженного «ВАЗа» при помощи специнструментов.

Водитель отечественной легковушки умер от полученных травм до приезда «скорой помощи». Его пассажир 10 лет был доставлен в больницу в Каменск-Уральский, он в реанимации рассказали в ГИБДД Е1.

Все обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе следствия.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Напомним, утром 8 августа на трассе под Сухим Логом в ДТП погибли 19-летние подростки. В их автомобиль въехал 57-летний водитель грузовика, который, не справившись с управлением, выехал на «встречку».

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