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Один из водителей пострадал в массовом ДТП в центре Екатеринбурга

9 августа 2021, 04:14
Фото: Е1.RU
В дорожной аварии с участием трех иномарок серьезно пострадал один из водителей. С места аварии его увезли на «скорой» с черепно-мозговой травмой и колото-резаными ранениями.

В ночь на 9 августа на пересечении улиц Малышева и 8 Марта в Екатеринбурге столкнулись три иномарки: Audi, BMW и Volkswagen.

Очевидцы массового ДТП рассказали, что серебристый Audi столкнулся с черным внедорожником BMW, который от удара развернуло и отбросило на Volkswagen.

Одного человека увозили на скорой, он был весь в крови, рассказал свидетель аварии Е1.

На месте происшествия обстоятельства и причины ДТП выясняли сотрудники ГИБДД.

Пострадавший водитель Audi TT был госпитализирован в больницу.

Как отметили в Госавтоинспекции, все водители находились за рулем без признаков опьянения.

Фото: е1.ru

Напомним, утром 8 августа двое 19-летних подростков погибли в дорожной аварии на трассе Камышлов — Сухой Лог. Они ехали на ВАЗ-21093, когда на встречную полосу выехал 57-летний водитель грузовика.

Двое 19-летних подростка погибли при столкновении грузовика с «девяткой» в Сухом Логу
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