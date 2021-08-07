Массовое ДТП с пострадавшими произошло на трассе под Нижним Тагилом

На трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда в районе села Покровское произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». По середине дороги столкнулось несколько автомобилей. Для проезда доступна одна полоса для движения автотранспорта.