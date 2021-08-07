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Массовое ДТП с пострадавшими произошло на трассе под Нижним Тагилом

7 августа 2021, 10:05
Фото: 1МI
Под Нижним Тагилом в районе села Покровское произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие.

На трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда в районе села Покровское произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». По середине дороги столкнулось несколько автомобилей. Для проезда доступна одна полоса для движения автотранспорта.

По сообщениям очевидцев события, в аварии есть пострадавшие. Участниками столкновения стало более трех автомобилей. От столкновения автомобили развернуло на дороге. Имеются механические повреждения, серьезно пострадали передние бамперы у столкнувшихся машин.

На место происшествия вызвана полицейская бригада.

Напомним, стали известны подробности аварии под Нижним Тагилом на Салдинской трассе, в которой погибла 51-летняя женщина и еще трое мужчин получили различные травмы.

Погибла женщина: стали известны подробности ДТП под Тагилом на Салдинской трассе
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