Двое 19-летних подростка погибли при столкновении грузовика с «девяткой» в Сухом Логу

Установлено, что 57-летний водитель грузовика не справился с управлением на криволинейном участке дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21093.
За рулём отечественной легковушки находился 19-летний юноша, а рядом - 19-летняя пассажирка. Они оба скончались на месте до приезда скорой помощи.
В аварии водитель большегруза травм не получил и пояснил сотрудникам ГИБДД, что виной трагедии стал мокрый асфальт. В момент ДТП водитель был трезв.
Подросток, который погиб, развозил хлеб по торговым точкам, и в этот день с ним за компанию поехала его подруга. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Напомним, 16-летняя девушка-пассажир, которая ехала на мопеде с 18-летним парнем в Среднеуральске, скончалась в результате аварии, которая произошла 7 августа 2021 года.