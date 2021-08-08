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Двое 19-летних подростка погибли при столкновении грузовика с «девяткой» в Сухом Логу

8 августа 2021, 17:07
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, 8 августа, на трассе Камышлов – Сухой Лог в 11.24 произошло ДТП в котором погибли двое 19-летних подростков.

Установлено, что 57-летний водитель грузовика не справился с управлением на криволинейном участке дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21093.

За рулём отечественной легковушки находился 19-летний юноша, а рядом - 19-летняя пассажирка. Они оба скончались на месте до приезда скорой помощи.

В аварии водитель большегруза травм не получил и пояснил сотрудникам ГИБДД, что виной трагедии стал мокрый асфальт. В момент ДТП водитель был трезв.

Подросток, который погиб, развозил хлеб по торговым точкам, и в этот день с ним за компанию поехала его подруга. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, 16-летняя девушка-пассажир, которая ехала на мопеде с 18-летним парнем в Среднеуральске, скончалась в результате аварии, которая произошла 7 августа 2021 года.

В результате ДТП скончалась ехавшая на мопеде 16-летняя девушка в Среднеуральске
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#Подростки#Сухой лог#ДТП#Происшествия
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