О новом штамме COVID-19 рассказал представитель Минздрава РФ

Новый штамм увеличивает смертность на 82%, в особенности людей старше 45 лет. Также он, в отличие от других штаммов, передаётся на 25% быстрее, рассказал Токарев Ура.ру.
По его словам, новый штамм COVID-19 чаще вызывает различные заболевания, а также он может уходить от иммунного ответа.
Кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что сведений об этом штамме на данный момент совсем немного и предсказать поведение «Йоты» сейчас трудно.
Крючков также утверждает, что сейчас мутация коронавирусной инфекции продолжится в штаммах «лямбда», «гамма» и «дельта».
Напомним, в сравнении с 2020 годом смертность от коронавируса в Свердловской области выросла на 546%. Последние несколько дней в области было зафиксировано более 500 новых случаев заражения коронавирусом.