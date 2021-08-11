TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

О новом штамме COVID-19 рассказал представитель Минздрава РФ

11 августа 2021, 04:54
Фото: 1МI
Главный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике УрФО Сергей Токарев рассказал о новом штамме COVID-19 «Йота», который возник в Нью-Йорке.

Новый штамм увеличивает смертность на 82%, в особенности людей старше 45 лет. Также он, в отличие от других штаммов, передаётся на 25% быстрее, рассказал Токарев Ура.ру.

По его словам, новый штамм COVID-19 чаще вызывает различные заболевания, а также он может уходить от иммунного ответа.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что сведений об этом штамме на данный момент совсем немного и предсказать поведение «Йоты» сейчас трудно.

Крючков также утверждает, что сейчас мутация коронавирусной инфекции продолжится в штаммах «лямбда», «гамма» и «дельта».

Напомним, в сравнении с 2020 годом смертность от коронавируса в Свердловской области выросла на 546%. Последние несколько дней в области было зафиксировано более 500 новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирусная смертность в Свердловской области за год выросла в 5 раз
Узнать подробнее

Материалы по теме
Потери родных и увольнения: психологические проблемы свердловчан из-за коронавирусаМедики разъяснили свердловчанам порядок ревакцинации от коронавируса96 тысяч доз вакцины от коронавируса получила Свердловская область
#Свердловская область#COVID-19#Минздрав#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25