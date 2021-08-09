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96 тысяч доз вакцины от коронавируса получила Свердловская область

9 августа 2021, 16:15
Фото: 1МI
С 5 по 9 августа в Свердловскую область доставили 96 тысяч доз вакцины от коронавируса. Препараты уже распределили между больницами и мобильными пунктами вакцинации.

В настоящее время против COVID-19 первым компонентом привиты почти 30 процентов россиян. Об этом сообщил главный внештатный специалист регионального Минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Напомним, что всем желающим сделать прививку нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В Нижнем Тагиле поставить любую из двух вакцин («Спутник V», «Спутник Лайт») можно:

- ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) — 9-13 августа (ежедневно) с 16.00 до 20.00, 14-15 августа с 10.00 до 20.00.

Напомним, что УГМК совместно с УГМК-Здоровье создали проект, в котором объясняется важность и необходимость ревакцинации. Он состоит из четырех коротких видео, в которых врачи-эпидемиологи дают полезную информацию.

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#Свердловская область#Прививка#Вакцина#Коронавирус#Здоровье
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