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Почти 1,4 млн перевел тагильчанин на «безопасные счета» телефонных мошенников

11 августа 2021, 10:39
Фото: 1MI
Почти 1,4 миллиона рублей перевел житель Нижнего Тагила телефонным мошенникам на «безопасные счета». Он совершил 92 операции.

50-летний тагильчанин обратился с заявлением в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское». Он рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина, на телефоне высветился московский номер. Злоумышленник сказал, что он является работником центрального следственного управления, а по банковскому счету мужчины проходят операции, который сомнительны с точки зрения безопасности.

Затем звонок был переведен на «работницу» банка. По словам потерпевшего, он не один раз видел информацию о схемах «развода» в СМИ, однако девушка смогла его уговорить снять в кассе банка почти 1,4 миллиона рублей. Затем мужчина поехал в торговый центр, где за 92 перевода перевел всю сумму аферистам.

В полиции по данному факту организована проверка, правоохранители направили запрос в банк о том, куда были направлены деньги.

Напомним, редакция TagilCity.ru разбиралась в том, как можно защититься от мошенников разного рода и не лишиться денег. Советы дали сотрудники правоохранительных органов, а также психологи из Нижнего Тагила.

«Они знают ваши боли». Как не попасть на уловки мошенников и не остаться без денег
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