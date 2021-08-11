Устроивший массовую бойню екатеринбуржец находился под действием наркотиков

Экспертиза показала, что у хозяина квартиры, который по предварительным данным расстрелял гостей, в крови обнаружены наркотические вещества.
Основной версией является то, что молодой человек употребил наркотики и открыл огонь по своим друзьям, а позже свел счёты с жизнью, пишет Е1 со ссылкой на инсайдера.
Напомним, что массовое убийство произошло 7 ноября 2020 года. Компания друзей отдыхали в квартире и в какой-то момент хозяин жилища расстрелял всех из ружья. В результате ЧП погибли 4 человека: девушка и трое мужчин, один из них сам хозяин.