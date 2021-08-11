TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Устроивший массовую бойню екатеринбуржец находился под действием наркотиков

11 августа 2021, 14:35
Фото: 1МI
Стали известны подробности кровавой бойни, в которой погибли четыре человека. Трагедия произошла в Екатеринбурге в одной из квартир на улице Социалистической на Уралмаше в 2020 году.

Экспертиза показала, что у хозяина квартиры, который по предварительным данным расстрелял гостей, в крови обнаружены наркотические вещества.

Основной версией является то, что молодой человек употребил наркотики и открыл огонь по своим друзьям, а позже свел счёты с жизнью, пишет Е1 со ссылкой на инсайдера.

Напомним, что массовое убийство произошло 7 ноября 2020 года. Компания друзей отдыхали в квартире и в какой-то момент хозяин жилища расстрелял всех из ружья. В результате ЧП погибли 4 человека: девушка и трое мужчин, один из них сам хозяин.

В Екатеринбурге на вечеринке четырех человек застрелили из охотничьего карабина
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пьяный мужчина устроил стрельбу посреди улицы в БерезовскомСтрельба была слышна на весь поселок: подробности покушения на бизнесмена из СысертиКонфликт между бывшим полицейским и председателем Волчевки закончился стрельбой
#Подробности#Екатеринбург#Стрельба#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25