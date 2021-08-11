Устроивший массовую бойню екатеринбуржец находился под действием наркотиков

Напомним, что массовое убийство произошло 7 ноября 2020 года. Компания друзей отдыхали в квартире и в какой-то момент хозяин жилища расстрелял всех из ружья. В результате ЧП погибли 4 человека: девушка и трое мужчин, один из них сам хозяин.