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Posted 11 июля 2021, 06:18

Published 11 июля 2021, 06:18

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Пьяный мужчина устроил стрельбу посреди улицы в Березовском

11 июля 2021, 06:18
Нетрезвый мужчина в Березовском устроил стрельбу из автомата посреди улицы. Данные об этом появились в социальных сетях.

В сообщениях говорится, что около 16.00 10 июля на улице Песчаной был замечен пьяный мужчина с автоматом в руках. Он совершил на улице несколько выстрелов. Очевидцы утверждают, что были патроны боевыми или холостыми — неизвестно.

Информацию подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пишет Ура.ру. По его словам, подозреваемый был задержан.

Им оказался ранее судимый местный житель 1984 года рождения. Мужчина распивал спиртное в одном из частных домов. Правоохранителями был изъят предмет, похожий на автомат. На данный момент оружие направлено на экспертизу, а также проводится проверка.

Напомним, в начале июня бывший сотрудник МВД Сергей Болков открыл стрельбу из окна своей квартиры в Екатеринбурге. Он ранил сотрудника Росгвардии, а также девятилетнюю девочку. Оба пострадавших выжили. На данный момент Болков находится в СИЗО.

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#Происшествия#Березовский#Стрельба
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