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Неизвестный начал стрельбу около здания областного суда в Челябинске

4 июля 2021, 15:15
Фото: скриншот с видео
Между молодыми людьми и мужчиной вспыхнула ссора на улице Труда в Челябинске 3 июля 2021 года. Конфликт закончился стрельбой.

По предварительным данным, один из участников конфликта вынул пистолет «Оса» и светошумовыми патронами сделал несколько выстрелов, сообщает «Курс дела».

По словам стрелка, он отбивался от уличных хулиганов, которые на него напали. Однако в видео, на котором запечатлён отрывок происходящего, ситуация выглядит несколько по-иному. Мужчина подходит к группе молодых людей и внезапно в них стреляет.

Все участники конфликта доставлены в отделение полиции. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Напомним, в июне 2021 года в Екатеринбурге 33-летний нетрезвый мужчина открыл стрельбу в воздух на детской площадке, чем испугал всех соседей. В отношении него было возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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#Суд#Челябинск#Стрельба#Проверка#Полиция#Происшествия
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