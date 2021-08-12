Бесплатно посещать филармонию и театры смогут молодые тагильчане

Всем участникам программы будет выдаваться виртуальная или пластиковая карта «Мир» с балансом в 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на спектакли и концерты. Допускается использовать средства с сентября по май, пока длится театральный сезон, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на начальника управления культуры Нижнего Тагила Светлану Юрчишину.