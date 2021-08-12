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Бесплатно посещать филармонию и театры смогут молодые тагильчане

12 августа 2021, 14:55
Фото: Яндекс.Карты
Молодые тагильчане с 14 до 22 лет смогут бесплатно посещать все городские театры и филармонию.

С сентября 2021 года Нижний Тагил подключится к программе «Пушкинская карта», которая была создана Минкультом РФ.

Всем участникам программы будет выдаваться виртуальная или пластиковая карта «Мир» с балансом в 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на спектакли и концерты. Допускается использовать средства с сентября по май, пока длится театральный сезон, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на начальника управления культуры Нижнего Тагила Светлану Юрчишину.

Всего в проект планируется включить 4 учреждения — филармонию, Театр кукол, Драматический и Молодежный театры.

На первом этапе программы карты будут выдаваться через мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и в отделениях Почта Банка. В городе пока прорабатываются технические моменты.

#Филармония#Театр#Культура#Нижний Тагил#Свободное время
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