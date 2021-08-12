Евгений Куйвашев: «Селу нужна современная техника»

Новая техника – это залог высоких урожаев и качественной местной продукции на прилавках в магазинах. Областной бюджет выделил на эти цели более 2 млрд рублей. И мы продолжим эту работу. Сегодня я ставлю задачу до 2025 года за счет субсидирования обновить еще 30% технопарка нашего агрокомплекса. А в дальнейшем достичь 100 % замены, отметил глава региона.