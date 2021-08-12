Находящийся в федеральном розыске мужчина задержан в Невьянске

Перед началом смены невьянские росгвардейцы прошли инструктаж, где была доведена информация и приметы правонарушителей, которые на протяжении долгого времени скрываются от правоохранительных органов и суда. А спустя несколько часов заметили подозрительного мужчину на улице Красноармейская в Невьянске. Оказалось, что он более 2 лет находился в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.