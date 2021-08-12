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Новые аппараты УЗИ появятся в больнице № 1 Нижнего Тагила

12 августа 2021, 10:19
Фото: 1МI
Новое оборудование Mindray DC-70 для проведения УЗИ появится в больнице № 1 Нижнего Тагила в рамках национального проекта «Здравоохранение». На приобретение техники власти Свердловской области потратили более 147 миллионов рублей.

У новых аппаратов более отчётливое изображение, благодаря которому можно будет увидеть самые маленькие нарушения в организме, сообщили пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Новые аппараты будут отправлены в больницу № 1 Нижнего Тагила, а также в другие города региона. Программы измерений, являющиеся автоматическими, уменьшают время исследования до минимума, не нанося при этом урон качеству. Данная программа значительно облегчает диагностику заболеваний на ранних стадиях.

В Артёмовской центральной реабилитационной больнице установлены 6 новых оборудований. В Сысертской их установлено два, в Верхнепышминской — семь, в Асбесте — пять. Кроме того, аппарат теперь находится в детской Верхнепышминской поликлинике, во взрослой поликлинике в Среднеуральске, в городской нижнетагильской больнице №1, а также в других свердловских городах.

Напомним, в конце 2020 года больница № 1 в Нижнем Тагиле получила три новых аппарата ИВЛ.

Горбольница № 1 в Нижнем Тагиле получила три новых аппарата ИВЛ
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#Медицина#Свердловская область#Поликлиники#Больница#Аппараты#Общество
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