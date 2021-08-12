Новые аппараты УЗИ появятся в больнице № 1 Нижнего Тагила

В Артёмовской центральной реабилитационной больнице установлены 6 новых оборудований. В Сысертской их установлено два, в Верхнепышминской — семь, в Асбесте — пять. Кроме того, аппарат теперь находится в детской Верхнепышминской поликлинике, во взрослой поликлинике в Среднеуральске, в городской нижнетагильской больнице №1, а также в других свердловских городах.