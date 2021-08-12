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Укравший барсетку с банковской картой мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле

12 августа 2021, 09:00
Фото: 1MI
Мужчину, похитившего барсетку, в которой была банковская карта, разыскивает полиция Нижнего Тагила. Злоумышленник успел потратить около 500 рублей.

В одном из павильонов на улице Победы 8 августа 54-летний тагильчанин расплатился на кассе банковской картой и убрал ее в барсетку. Он поставил ее на холодильник, сложил покупки и ушел, забыв забрать. Вернувшись, пострадавший не обнаружил свое имущество, а на его телефон пришло сообщение, что его картой рассчитались в расположенном неподалеку магазине и потратили около 500 рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Тагильчанин заблокировал карту и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер, подозреваемым попал в поле зрения.

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Всех, кто узнал этого мужчину, просят позвонить в дежурную часть по телефону (3435) 47-71-02.

Напомним, в Нижнем Тагиле разыскиваются мужчины, которых подозревают в угоне автомобиля. ВАЗ-2106 был похищен в конце июля в микрорайоне Кирпичный.

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#Розыск#Банковская карта#Мужчина#Кража#Нижний Тагил#Происшествия
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