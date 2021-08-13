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Избивший до смерти бывшего приятеля своей девушки тагильчанин приговорен к 9 годам

13 августа 2021, 09:39
Фото: 1МI
Избившему из-за ревности бывшего приятеля своей девушки жителю Нижнего Тагила вынесен приговор. Он осужден на 9 лет колонии строго режима.

Тагильчанин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Приговор — 9 лет колонии строго режима — озвучил Ленинский районный суд Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина в конце ноября 2020 года в ходе совместного распития спиртного со своей сожительницей и ее бывшим приятелем из-за ревности избил гостя. Он нанес ему почти 40 ударов.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 28-летний житель Краснотурьинска признан виновным в убийстве мужчины, к которому он приревновал свою сожительницу, в начале марта 2021 года. Свердловчанин избил его и нанес 15 ударов ножом «бабочкой».

За убийство из-за ревности житель Краснотурьинска осуждён на 11 лет
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