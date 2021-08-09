TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За убийство из-за ревности житель Краснотурьинска осуждён на 11 лет

9 августа 2021, 10:15
Фото: 1МI
Краснотурьинский городской суд вынес приговор 28-летнему жителю Краснотурьинска. Его признали виновным в убийстве мужчины, к которому он приревновал свою сожительницу.

Ночью 2 марта 2021 года мужчина, пребывая в нетрезвом состоянии, увидел в окне квартиры свою сожительницу, которая вела диалог с каким-то мужчиной, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Обвиняемый вышел на улицу и ударил мужчину в лицо кулаком. Далее он вытащил нож «бабочка», которым нанёс потерпевшему не менее 15 ударов в грудь и в живот. Мужчина вследствие серьёзных травм умер.

В июле 2020 года подсудимый освободился из тюрьмы, в которой сидел за умышленное тяжкое преступление. Прошлая судимость в порядке, установленном законом, не погашена и не снята.

Краснотурьинский городской суд вынес приговор в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд по исковому требованию сестры убитого постановил взыскать с подсудимого 800 тысяч рублей в качестве компенсации за причинённый моральный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в июле 2021 года житель Полевского убил ножом свою сожительницу из-за возникшего между ними конфликта, а после оттащил её тело на балкон. Вскоре мужчина был задержан, против него возбудили уголовное дело.

Мужчина убил сожительницу в Полевском и спрятал тело на балконе
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пьяный мужчина ограбил и пытался убить женщину-таксиста под СысертьюЭлектрика убило током на комбинате «Ураласбест» в Свердловской областиСуд выпустил по УДО убившего тагильскую модель фотографа Лошагина
#Суд#Краснотурьинск#Свердловская область#Приговор#Убийство#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25