Одной из худших в рейтинге «цифровой зрелости» оказалась Свердловская область

Напомним, в середине июля временно исполняющим обязанности главы свердловского министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был назначен Юрий Гущин. В данный момент за пост министра борются 21 человек. Имя победителя станет известно в конце августа 2021 года.