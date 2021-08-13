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Одной из худших в рейтинге «цифровой зрелости» оказалась Свердловская область

13 августа 2021, 04:42
Фото: pixabay.com
Свердловская область вошла в антирейтинг «цифровой зрелости» регионов России. Его составило Минцифры.

Минцифры изучило показатели цифровизации в регионах страны, составил рейтинг «цифровой зрелости», первые строчки которого заняли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, ХМАО и ЯНАО, передает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования.

Оно проводилось по трем показателям в 85 регионах России.

В антирейтинг вместе с 13 другими регионами вошла Свердловская область, став одной из худших по показателям.

Основная часть российских субъектов имеет средний уровень «цифровой зрелости», следует из исследования.

Напомним, в середине июля временно исполняющим обязанности главы свердловского министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был назначен Юрий Гущин. В данный момент за пост министра борются 21 человек. Имя победителя станет известно в конце августа 2021 года.

21 человек поборются за пост главы минцифры в Свердловской области
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#Свердловская область#Минцифры#Рейтинг#Общество#Технологии
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