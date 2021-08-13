Превышений ПДК не зафиксировано: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 13 августа

В результате 2-минутных замеров диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода уровень диоксида азота поднимался до 1,3 мг/м3. Журналист TagilCity.ru произвел 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей при температуре воздуха +14 градусов и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду, их результаты остались по нолям.