TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Превышений ПДК не зафиксировано: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 13 августа

13 августа 2021, 15:56
Фото: TagilCity.ru
В пятницу 13 августа по итогам 2-минутных замеров воздуха между трамвайной остановкой и железнодорожным вокзалом в 9:40 в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота были от 0,3 до 1,3 мг/м3.

В результате 2-минутных замеров диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода уровень диоксида азота поднимался до 1,3 мг/м3. Журналист TagilCity.ru произвел 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей при температуре воздуха +14 градусов и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду, их результаты остались по нолям.

Напомним, Роспотребнадзором было выявлено превышение хлороформа в питьевой воде в Нижнем Тагиле.

Превышение хлороформа в питьевой воде нашел тагильский Роспотребнадзор
Узнать подробнее

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Материалы по теме
Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 12 августа
#Экология#Вокзал#Замеры#Железнодорожный вокзал#Загрязнения#Воздух#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25