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Рекорд по смертности от COVID-19 обновился в Свердловской области и в России

13 августа 2021, 09:02
Фото: 1МI
Новый рекорд по смертности от коронавируса установлен как в Свердловской области, так и по стране. За сутки в медучреждениях региона скончались почти 30 пациентов, а страны — более 800 человек.

За прошедшие сутки в Свердловской области скончались 28 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших в регионе достигло 4 654 человек.

С 12 по 13 августа на Среднем Урале выявлено 525 новых случаев заболевания, 135 из них — в Екатеринбурге. В общей сложности инфекция выявлена у 114 180 свердловчан.

Выписаны по выздоровлению 469 жителей региона. В больницах в тяжелом состоянии находится 801 человек, 521 — в реанимациях, 414 — на аппаратах ИВЛ.

В России скончались 815 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». В общей сложности за весь период пандемии жертвами вируса стали 168 864 россиянина.

В период с 12 по 13 августа выявлено 22 277 случаев COVID-19 в 85 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 2 529, Санкт-Петербурге — 1 810. В общей сложности выявлено 6 557 068 заболевших.

Выздоровели за минувшие 24 часа 19 368 человек (всего 5 848 340).

Напомним, предыдущие рекорды по смертности от COVID-19 в Свердловской области были установлены в начале недели — 10 и 11 августа 2021 года.

Рекорд по смертности от коронавируса второй день подряд зафиксирован на Среднем Урале
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