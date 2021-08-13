Устроивший «покатушки» на угнанной машине тагильчанин осужден на полгода

Следствием установлено, что 22 апреля 2021 года ранее судимый тагильчанин совершил угон «ВАЗ 21063» от дома № 5 по улице Проезжая. Автомобиль стоимостью 30 тысяч рублей был без сигнализации и с разряженным аккумулятором.
Тагильчанин обратился к своему знакомому, который не подозревал об угоне, с просьбой завести двигатель. Они оттолкали автомобиль с парковки, осужденный взломал рулевую колонку и соединил провода зажигания.
Затем молодые люди поехали кататься на машине и бросили ее на Северном шоссе. Когда тагильчанина вычислила полиция, он самостоятельно отремонтировал угнанный автомобиль и вернул его владельцу, сообщается в картотеке Дзержинского районного суда Нижнего Тагила.
В результате суд назначил обвиняемому полгода колонии-поселения за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ).
Напомним, в Нижнем Тагиле полиция ищет мужчины, подозреваемых в угоне »ВАЗ-2106». Машина была похищен в конце июля в микрорайоне Кирпичный.