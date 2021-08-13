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За одобрение «липового» асфальта судят директора лаборатории в Екатеринбурге

13 августа 2021, 05:09
Фото: 1МI
Директор лаборатории за 50 тысяч рублей одобрила испытания асфальта, уложенного на дороге под Богдановичем. Женщина полностью признала свою вину и разревелась в суде.

Директор фирмы «УралДорНИИ» обвиняется в получении денег за ложные испытания асфальта под Богдановичем в Свердловской области. Ремонт дороги осуществлялся в рамках муниципального контракта. «Липовый» протокол был составлен в середине июля 2020 года.

В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга, где начались слушания по уголовному делу, возбужденному, в отношении женщины по ст. 204 УК РФ (Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего), руководитель фирмы разревелась. Она в полном объеме признала свою вину в инкриминируемом ей преступлении, сообщает Е1.

Напомним, УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Невьянского городского округа при финансировании дорожных работ и благоустройства территорий. Мэрии вынесено предупреждение.

Обход конкурентных процедур на 67,5 млн выявило УФАС в администрации Невьянска
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#Суд#Екатеринбург#Взятка#Асфальт#Директор#Лаборатория#Новости УрФО#Общество
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