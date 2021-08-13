За одобрение «липового» асфальта судят директора лаборатории в Екатеринбурге

В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга, где начались слушания по уголовному делу, возбужденному, в отношении женщины по ст. 204 УК РФ (Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего), руководитель фирмы разревелась. Она в полном объеме признала свою вину в инкриминируемом ей преступлении, сообщает Е1.