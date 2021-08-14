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20-летний мужчина ограбил на улице подростка в Екатеринбурге

14 августа 2021, 14:39
Фото: 1МI
В полицию Екатеринбурга обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что неизвестный похитил его телефон на улице Бебеля.

Пострадавший пояснил, что молодой человек попросил позвонить, а когда получил телефон, поспешил скрыться. Стоимость похищенного телефона – 20 тысяч рублей. Заявитель запомнил обидчика.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ППСП заметили схожего по описаниям молодого человека. Мужчину задержали и доставили в территориальный ОВД.

Злоумышленником оказался 20-летний нигде неработающий и ранее несудимый местный житель. Он дал признательные показания и пояснил, что украл мобильный телефон, чтобы сдать в ломбард за вознаграждение.

Похищенное устройство возвращено законному владельцу. Екатеринбуржцу грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, мужчину, похитившего барсетку, в которой была банковская карта, разыскивает полиция Нижнего Тагила. Злоумышленник успел потратить около 500 рублей.

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