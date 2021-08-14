Екатеринбурженка пожаловалась на одну очередь для больных COVID-19 и здоровых детей

Екатеринбурженка вызвала «скорую» помощь, когда ее 7-летний сын почувствовал себя плохо, он стоит на учете у нефролога, признаков COVID-19 у него не было. Приехавшие на вызов врачи увезли ребенка в больницу № 11 в Екатеринбурге, сообщает Е1. При этом женщину с ребенком не предупредили о том, что в этом медицинском учреждении принимаются и дети с коронавирусом. Эта информация стала доступна на месте, когда выяснилось, что принимать мальчика будут в одном кабинете с детьми, у которых подтверждена коронавирусная инфекция.