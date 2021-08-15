Екатеринбуржец до потери сознания избит во время драки у бара «Че почем»

Posted 15 августа 2021, 11:27
Published 15 августа 2021, 11:27
Modified 29 ноября, 18:20
Updated 29 ноября, 18:20
Ссора нескольких парней, которые стояли вблизи здания, в итоге превратилась в побоище. Через некоторое время один из дебоширов потерял сознание. В полиции по данному инциденту проводится проверка, пишет Е1.
В Роспотребнадзоре подтвердили превышение шума, исходящего от бара. Однако представитель заведения Евгений Сокович заявил, что бар прошёл проверку, превышений по степени шума отмечено не было.
Напомним, ночью 15 августа 2021 года в Екатеринбурге около ТЦ Гринвич» произошла массовая драка с участием 20 человек.