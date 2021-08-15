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Неизвестный выломал дверь и украл толстовку из центра «Мой Бизнес» в Нижнем Тагиле

15 августа 2021, 16:18
Фото: Страница Сергея Федореева в Instagram
Ночью с 14 на 15 августа 2021 года неизвестный выломал входные двери Центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле. Он украл толстовку сотрудника.

На своей странице в Instagram руководитель центра «Мой Бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев разместил информацию о том, что в эти выходные ночью в их офис пробрался неизвестный и устроил разгром. Неизвестному приглянулась толстовка программиста центра, он ее и украл.

Фото: Страница Сергея Федореева в Instagram

От действий погромщика серьезно пострадала входная группа — выставлен и деформирован стеклопакет витражной двери.

«Догнать и причинить добро» — девиз нашей команды. Помогите нам, пожалуйста, найти бедолагу,пишет на своей странице в Instagram Сергей Федореев.

На вопрос под постом: «А что полиция говорит?» - Сергей Федореев ответил: «Что ущерб невелик».

Напомним, в ночь с 31 июля на 1 августа 2021 года вандал разбросал кашпо с цветами у кофейни на улице Карла Маркса, 44 в Нижнем Тагиле.

Вандал разбросал кашпо с цветами и разбил витрины магазинов в центре Нижнего Тагила
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#Мужчина#Кража#Центр "Мой бизнес"#Взлом#Нижний Тагил#Происшествия
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