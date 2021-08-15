Новая площадка медицины катастроф: бесценные минуты для спасения

Северный округ укомплектован врачами и средним медперсоналом на 83%. На сегодняшний день более 200 целевых специалистов из тех, что учатся в медуниверситете, ждет распределение на север нашего региона, этого должно хватить для покрытия дефицита, считает Евгений Куйвашев. Выпуск 2021 года уже на четверть закроет дефицит, ожидается, что на места приедут более 40 молодых специалистов. Также тем, кто приезжает трудиться в местные больницы, предусмотрено предоставление единовременных выплат до 1,5 миллионов рублей врачам и 750 тысяч рублей фельдшерам.