Более 212 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

Напомним, в августе 2021 года у жителя Каменска-Уральского была изъята иномарка. Он задолжал по кредиту более 380 тысяч рублей и скрывался от судебных приставов. Однако у него выявили наличие Geely и арестовали машину. Транспортное средство было передано на ответственное хранение в спецорганизацию.