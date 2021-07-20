BMW за долги по алиментам отдали приставы супруге должника в Екатеринбурге

Posted 20 июля 2021, 08:21
Published 20 июля 2021, 08:21
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Судебные приставы передали автомобиль BMW 740Li жительнице Екатеринбурга в счет погашения задолженности по алиментам, которые задолжал своему ребенку отец.
Мужчина отказывался оказывать материальную помощь и накопил задолженность порядка 200 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем принято решение обратить взыскание на имущество должника — автомобиль БМВ, рассказали в пресс-службе ФССП по Свердловской области.
Экс-супруга должника предоставила документы о том, что половина указанного автомобиля присуждена ей в ходе раздела имущества при бракоразводном процессе и она согласна принять его в счет погашения долга по алиментам.
Оставшуюся стоимость машины женщина должна выплатить бывшему мужу.
Напомним, за долг по кредиту судебные приставы изъяли дорогостоящую иномарку у жительницы Екатеринбурга. Женщина пыталась скрыть автомобиль у родственников.