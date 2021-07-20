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Posted 20 июля 2021, 08:21

Published 20 июля 2021, 08:21

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

BMW за долги по алиментам отдали приставы супруге должника в Екатеринбурге

20 июля 2021, 08:21
За долги по алиментам у жителя Екатеринбурга приставы забрали BMW. Машина передана бывшей супруге в счет погашения долга.

Судебные приставы передали автомобиль BMW 740Li жительнице Екатеринбурга в счет погашения задолженности по алиментам, которые задолжал своему ребенку отец.

Мужчина отказывался оказывать материальную помощь и накопил задолженность порядка 200 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем принято решение обратить взыскание на имущество должника — автомобиль БМВ, рассказали в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

Экс-супруга должника предоставила документы о том, что половина указанного автомобиля присуждена ей в ходе раздела имущества при бракоразводном процессе и она согласна принять его в счет погашения долга по алиментам.

Оставшуюся стоимость машины женщина должна выплатить бывшему мужу.

Напомним, за долг по кредиту судебные приставы изъяли дорогостоящую иномарку у жительницы Екатеринбурга. Женщина пыталась скрыть автомобиль у родственников.

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#Общество#Новости УрФО#Долги#Машина#Судебные приставы#Алименты#ФССП#Екатеринбург
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