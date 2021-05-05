Более 140 тысяч свердловчан не смогут выехать за границу из-за долгов. Им ограничили выезд из страны судебные приставы.

Выезд за границу ограничен для 141 тысячи жителей Среднего Урала, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области. В ведомстве составили «потрет должника». На данный момент в отношении 160 тысяч 320 свердловчан действует временное ограничение в праве выезда за пределы РФ. Судебными приставами Свердловской области вынесено с начала года 112 тысяч постановлений об ограничении права выезда должников за границу. На текущий момент 141 тысяча должников остаются невыездными, рассказали в региональном ФССП. Там отметили, что 56,4% должников — мужчины, а 43% — женщины. Больше всего долгов накопили свердловчане в возрасте от 36 до 45 (48 тысяч человек), от 26 до 35 лет (38 тысяч) и в возрасте от 46 до 55 (29 тысяч человек). Менее всего ограничены в праве выезда за рубеж жители области в возрасте от 18 до 25 лет (5,6 тысячи человек). Напомним, в конце апреля около 1,3 миллиона рублей налогов взыскали судебные приставы со свердловчанина, владеющего несколькими объектами недвижимости в Екатеринбурге и Челябинской области. В отношении свердловчанина, накопившего долги по налогам, было возбуждено 8 исполнительных производств. 1,3 миллиона рублей налогов взыскали со свердловчанина судебные приставы

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