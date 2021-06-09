За долг по алиментам в 1,3 млн свердловчанин получил семь месяцев колонии

За долг по алиментам в 1,3 млн свердловчанин получил семь месяцев колонии
За долг по алиментам в 1,3 млн свердловчанин получил семь месяцев колонии
Сегодня, 13:02ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Жителя Талицы приговорили к реальному сроку за неуплату алиментов в размере 1,3 миллиона рублей. Мужчина обязан был выплачивать алименты трем несовершеннолетним детям.

Семь месяцев проведет в колонии строгого режима житель Талицы Свердловской области, задолжавший алименты на детей на сумму более 1,3 миллиона рублей. Такой приговор вынес суд по возбужденному в отношении местного жителя уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).

Судебный приказ мужчине был вынесен еще в 2012 году.

Зная об этой обязанности, осужденный мер к исполнению решения суда не принял — официально не трудоустроился, в службу занятости по вопросу трудоустройства или постановки в качестве безработного не обращался, иной помощи своим детям не оказывал. В апреле 2019 года он был привлечен к административной, а в феврале 2020 года — к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, рассказали подробности в прокуратуре Свердловской области.

В ведомстве отметили, что приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, должниками по алиментам стали почти 20 тысяч жителей Свердловской области. Как отметили в ГУ ФССП, среднестатистическим должником по алиментам оказывается человек, который работает неофициально, скрывает заработок или находится в поисках работы, имеет детей от первого брака и живет в гражданском браке.

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