На Урале более тысячи родителей стали фигурантами уголовных дел за неуплату алиментов

В Свердловской области 38 тысяч родителей выплачивают детям алименты в принудительном порядке. В 2020 году у приставов в работе находились десятки тысяч исполнительных производств, по которым задолженность составляла четыре миллиарда рублей. Два миллиарда рублей удалось взыскать из заработных плат. Средства поступили от 11 тысяч должников. Еще 300 миллионов рублей были взысканы в принудительном порядке.