На Урале более тысячи родителей стали фигурантами уголовных дел за неуплату алиментов

В отношении 1160 жителей Свердловской области возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты алиментов.

Неплательщикам грозит до одного года колонии, сообщили в пресс-службе Управления службы судебных приставов региона. В Свердловской области 38 тысяч родителей выплачивают детям алименты в принудительном порядке. В 2020 году у приставов в работе находились десятки тысяч исполнительных производств, по которым задолженность составляла четыре миллиарда рублей. Два миллиарда рублей удалось взыскать из заработных плат. Средства поступили от 11 тысяч должников. Еще 300 миллионов рублей были взысканы в принудительном порядке. Приставами было установлено местонахождение 581 должника, которые скрывались от службы. Также составлено более трех тысяч административных протоколов в отношении тех, кто не выплачивал алименты добровольно.

