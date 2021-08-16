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Погоню за пьяным водителем устроили полицейские на Серовском тракте

16 августа 2021, 17:15
Фото: 1МI
В минувшую субботу, 14 августа, наряды ДПС ГИБДД устроили погоню за нарушителем на автодороге Екатеринбург – Серов. Водитель игнорировал требования остановиться и нарушал правила дорожного движения.

Нарушителем на ВАЗ-21120 оказался 20-летний житель Нижней Туры. В автомобиле также находились и его друзья.

После задержания, в салоне машины были обнаружены бутылки с алкогольными напитками. Освидетельствование показало, что водитель был пьян.

На нарушителя составлено несколько протоколов, сообщили в УГИБДД по Свердловской области Ура.ру.

Напомним, во время погони за пьяным водителем в Красноуфимске 29 июня сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие. Мужчина проигнорировал требование инспектора об остановке, а лишь сильнее надавил на педаль газа.

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#Погоня#Пьяный#Серовский тракт#Пьяный водитель#ДТП#Происшествия
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